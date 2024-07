Salernitana arrivata in ritiro: parte la missione Rivisondoli Nessun tifoso al Mary Rosy prima della partenza

Nel pomeriggio è scattata ufficialmente la nuova stagione della Salernitana. Al Centro Sportivo Mary Rosy, alle 16:30 in punto, la squadra granata ha lasciato attraverso il suo bus sociale il quartiere generale di Pontecagnano Faiano per far rotta verso l’Abruzzo. Nessun tifoso a salutare la squadra prima della partenza, segnale inequivocabile di un termometro alle stelle lato clima e diametralmente opposto invece per quanto riguarda il calore del popolo verso gran parte del gruppo responsabile della retrocessione in serie B. Poco prima del tramonto, la squadra ha raggiunto Rivisondoli: domani il primo allenamento.

Nel pomeriggio, il club granata ha ufficializzato la lista dei disponibili per Martusciello: out Candreva, fuori dai piani granata, così come Daniliuc, Lassana Coulibaly e Kastanos, alle prese con il periodo di riposo dopo gli impegni con le nazionali. Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Corriere, Fiorillo, Salvati, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Ferrari, Gentile, Guccione, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly M., Di Vico, Iervolino, Legowski, Maggiore, Sfait;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Dia, Ikwuemesi, Jimenez, Mikael, Simy, Valencia.