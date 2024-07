Salernitana, oggi conosci il tuo cammino: alle 19 i calendari di B Possibile alternanza con la Juve Stabia per motivi di ordine pubblico

La Salernitana conoscerà questo pomeriggio il suo cammino nel prossimo campionato di serie B. Alle ore 19, in diretta sui canali ufficiali della Lega B e su Sport Mediaset, verrà definito il calendario della stagione 2024-2025. Location dell’evento, la centralissima Piazza Europa a La Spezia, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. La serata, condotta da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax, ma anche da ospiti del mondo calcistico come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo del campionato.

Per la squadra granata si va verso l’alternanza con la Juve Stabia per motivi di ordine pubblico, così come per Sassuolo e Reggiana visto l’utilizzo dello stesso impianto. Il calendario sarà asimmetrico, ovvero con l’ordine delle partite nel girone di ritorno sarà differente rispetto a quello d’andata. Si inizierà il 17 agosto, con regular season che si chiuderà il 9 maggio 2025. Quattro i turni infrasettimanali (martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1 maggio 2025), quattro le soste per gli impegni delle nazionali (sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025).

Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2024/2025, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per l’ottavo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato.