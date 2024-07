Salernitana, secondo giorno a Rivisondoli: rientra L.Coulibaly Intanto Martusciello lavora sul 4-2-3-1 e chiede ritmo e intensità

C’è Lassana Coulibaly come grande sorpresa della seconda giornata di ritiro per la Salernitana. A Rivisondoli, per Giovanni Martusciello si continua con le doppie sedute e soprattutto con il lavoro sulla testa della squadra. Il tecnico granata parla tanto ai suoi calciatori e soprattutto chiede ai suoi concentrazione massima in campo. L’idea tattica è chiara: 4-2-3-1 sarà lo schema di partenza con un’identità che prevede gioco veloce, rapido, a due tocchi, senza troppe pause di riflessione.

Nel quartier generale granata ha fatto poi capolino Lassana Coulibaly. Il maliano è arrivato in mattinata e nel pomeriggio è sceso in campo, seppur lavorando a parte al pari del compagno di squadra Ikwuemesi. Non ha forzato Gentile, ancora alle prese con fastidi muscolari così come Bradaric. Non preoccupa ma per il momento meglio tirare il freno ed evitare guai peggiori.