Salernitana, sfuma Coda? La Sampdoria ad un passo dal bomber I doriani provano a chiudere l’ingaggio della punta

Prima il corteggiamento, l’affare impostato con tanto di indignazione dei concittadini di Cava de’ Tirreni con un murales in suo onore coperto e successivamente ripristinato. Ora però, la Salernitana è lontana, o meglio lontanissima da Massimo Coda. L’attaccante di Cava de’ Tirreni rischia di essere un miraggio o addirittura un obiettivo sfumato. Nelle ultime ore, la Sampdoria è piombata con forza sul calciatore, con affare ad un passo dalla definizione.

Una brutta notizia per il ds Gianluca Petrachi che aveva impostato nelle scorse settimane l'operazione inserendo Coda nel possibile affare con Maggiore al Genoa. Poi però le dinamiche legate al mancato cambio societario e il ribaltone tecnico hanno rallentato l’affare. La Samp si è inserita e ora prova a chiudere. L'eventuale arrivo di Coda in blucerchiato potrebbe consentire alla Salernitana di accelerare per Manuel De Luca, attaccante che è in uscita dai doriani.