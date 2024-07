Salernitana, denaro fresco dalla Uefa: gli Europei portano 520mila euro L'importo legato all'impiego di Daniliuc e Gyomber

Sono 23 i milioni di euro quelli incassati dai club della Serie A 2023-2024 dagli Europei. Secondo quanto stimato dal portale “Calcio e finanza”, dalle risorse che provengono dal “Club Benefit Programme”, il programma attraverso il quale la UEFA remunera le società che mettono i propri calciatori a disposizione dei tornei per Nazionali, per il ciclo 2020-2024 la Federcalcio europea aveva previsto in totale 240 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro da destinare alla fase finale di EURO 2024.

In base a diversi fattori, quali il numero dei giocatori selezionati, il numero di giorni d’impegno e la categoria Fifa dei club, della scorsa serie A anche per la Salernitana ci sarà da fare i conti con introiti. Gli impegni di Daniliuc e Gyomber con le maglie di Austria e Slovacchia permetterà alla Bersagliera di incassare 520mila euro. A dominare la classifica l’Inter con circa 4 milioni di euro.