Salernitana, Njoh: "Grande chance, voglio dimostrare di meritarla" Le parole del francese ai canali ufficiali del club

“Sono un calciatore polivalente, pronto ad aiutare la squadra”. Lilian Njoh si presenta ai tifosi della Salernitana: “Sono molto orgoglioso di essere qui, per me è n grande privilegio approdare in un club così importante. Ho ricevuto una grande accoglienza da tutti i calciatori e dalle persone che lavorano per il club. Sono davvero onorato di essere in Italia. Non vedo l’ora di poter dimostrare le mie qualità e onorare la città e i fantastici tifosi.

La scorsa stagione è stata molto importante per me, abbiamo lavorato per conquistare la promozione nella massima serie, giocando molto bene e conquistando molto vittorie. Ho lavorato duramente per dare il mio apporto. Ora spero di fare lo stesso anche qui. Ora sono curioso di arrivare all’Arechi”.