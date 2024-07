UFFICIALE – Franco Tongya è il terzo acquisto della Salernitana L'ex Juventus è già a Rivisondoli

Un nome a sorpresa con tanta voglia di fare bene. Franco Tongya è già a Rivisondoli ed è pronto a scendere in campo agli ordini di Giovanni Martusciello. Il nuovo esterno offensivo, arrivato questa mattina in Italia, è da pochi minuti un nuovo calciatore della Salernitana che lo ha ufficializzato con una nota sui propri canali ufficiali: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Odense BK per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’02 Franco Tongya. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027”.