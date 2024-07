Salernitana, De Luca accelera: 150 milioni di euro per Arechi e Volpe Possibile svolta per velocizzare l'iter per i due progetti di restyling

La querelle sui Fondi Coesione e Sviluppo non si sblocca. La Regione Campania allora prova a cambiare passo e a muovere un altro passo verso la realizzazione dei nuovi impianti Arechi e Volpe. I due progetti erano stati inseriti nelle linee di finanziamento che il Governo Centrale però ancora non ha destinato alla Regione Campania, con la possibile firma fra il Governatore Vincenzo De Luca e il Ministro Raffaele Fitto che sembra allontanarsi di giorno in giorno.

Un nuovo contropiede che però ha spinto De Luca a guardare con grande attenzione nei conti del bilancio regionale e trovare i 150 milioni da destinare al progetto di restyling dei due impianti di via Allende. A darne notizia è “La Città di Salerno”, che anticipa come la Regione Campania avrebbe trovato copertura economica attingendo ai fondi per l’efficentamento energetico e alla messa in sicurezza dal punto di vista sismico dell’Unione Europea.

Un semaforo verde fondamentale per poter dare il via alla gara per l’assegnazione dei lavori e rispettare il cronoprogramma illustrato poche settimane fa da De Luca. La speranza è quella di poter iniziare contemporaneamente sia all’Arechi che al Volpe entro la fine del 2024, con l’Arechi che sarà interessato inizialmente dai lavori partendo dalla Curva Nord. Poi, appena il Volpe sarà pronto, la Salernitana si trasferirà lì in attesa della realizzazione del maxi-restyling del Principe degli Stadi stimato in 18 mesi.