Salernitana, nuovo ruolo ad interim per Maurizio Milan Il comunicato del club dopo l'addio di Gianluca Lambiase

L'addio di Gianluca Lambiase apre la falla del ruolo di responsabile della comunicazione per la Salernitana. Con un comunicato ufficiale, il club ha deciso di affidare il ruolo ad interim all'attuale amministratore delegato Maurizio Milan. Come si legge nella nota ufficiale: "La direzione comunicazione sarà affidata ad interim, per un breve lasso di tempo, all’Amministratore Delegato Maurizio Milan". Scontato che Danilo Iervolino voglia prendersi del tempo prima di individuare la nuova figura manageriale.

Infine, il club ha salutato Lambiase dopo le dimissioni odierne: "L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti e tutto lo staff ringraziano Gianluca Lambiase che oggi ha concluso, dopo 13 anni, il suo percorso in Salernitana. A Gianluca il Club augura una carriera professionale radiosa e di successo".