Salernitana, per Kastanos si attende l’affondo del Verona Gli scaligeri proveranno a chiudere l'affare nei prossimi giorni

Un affare in dirittura d’arrivo da settimane, in attesa del via libera definitivo. Ora però il Verona è pronto a rompere gli indugi e a mettere a segno il colpo Grigoris Kastanos. La Salernitana è sicura di dover salutare il cipriota, nonostante l’aver accarezzato ad inizio maggio la possibilità di poter affidare al trequartista il progetto tecnico di ripartenza. Nulla di tutto questo. Il calciatore vuole provare a conservare la categoria e attende la definizione dell’affare con l’Hellas Verona.

Gli scaligeri avevano trovato un principio di accordo sui 2 milioni di euro ma nelle scorse settimane avevano provato a convertire l’affare con un prestito con diritto di riscatto. Formula però che non convince la Salernitana, bramosa di monetizzare dall’addio del trequartista per ricalibrare poi le prossime operazioni in entrata. Si attende la fumata bianca con le parti che ora sono ritornate ad essere vicine. Kastanos-Salernitana, si va verso l’addio.