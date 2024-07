Salernitana, per la difesa spunta Moretti Sul calciatore anche la Cremonese

La serie B sfiorata con la Triestina e il sogno del salto di categoria. La Salernitana attende di piazzare diverse uscite per sbloccare i propri movimenti in entrata. Intanto, il ds Gianluca Petrachi continua a sondare varie piste di mercato. L'ultima riporta in serie C e ha il nome di Lorenzo Moretti: il difensore classe 2002, reduce dall'esperienza in terza serie da 32 presenze e due gol, ora è nel mirino dei granata. Sullo stopper ex Avellino ha messo gli occhi anche la Cremonese. La Salernitana spera di chiudere le cessioni di Pirola e Lovato prima di dare l'assalto a Moretti.