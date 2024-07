Salernitana, rebus numero uno: Petrachi valuta la riconferma di Sepe Bisognerà trovare un accordo con il portiere che ha ancora due anni di contratto con i granata

Rispetto ad un anno fa quando era finito ai margini del gruppo sin dal primo giorno di ritiro, Luigi Sepe si sta giocando le sue chance con la Salernitana. Il portiere napoletano, rientrato dal prestito alla Lazio, a Rivisondoli è apparso più sereno e determinato. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Gianluca Petrachi si è intrattenuto a parlare con il 33enne, probabilmente anche per sondarne le intenzioni.

Sepe ha ancora due anni di contratto con la Salernitana ma le cifre dell'ingaggio non sono sostenibili per la serie B. Petrachi potrebbe proporgli un accordo al ribasso, anche per provare a rilanciare il portiere che nell'ultima stagione alla Lazio non è mai sceso in campo. Nelle scorse settimane, tra l'altro Sepe ha cambiato agente, salutando Mario Giuffredi e affidandosi a Davide Lippi. Con il nuovo procuratore si proverà a trovare un accordo, viceversa si dovrà trovare una nuova sistemazione all'estremo difensore. Nel frattempo Petrachi ha annotato i nomi di Demba Thiam della Spal e di Alberto Paleari del Benevento. Ma un eventuale affondo potrà esserci soltanto dopo aver definito la questione Sepe.