Salernitana, con il Cittadella si gioca sabato 17 alle 20.30 Ecco il programma delle gare dalla 1^ alla 4^ giornata

La Lega di serie B ha reso noti gli orari e le date delle partite in programma dalla 1^ alla 4^ giornata. La Salernitana farà il suo esordio nel campionato cadetto sabato 17 agosto alle 20.30 all'Arechi contro il Cittadella; nel turno successivo granata in campo sabato 24 agosto alle 19.30 in casa del Sud Tirol; alla terza è previsto subito un turno infrasettimanale: Salernitana-Sampdoria si giocherà martedì 27 agosto alle 20.30, mentre Mantova-Salernitana si giocherà domenica 1° settembre alle 20.30.

Campionato Serie BKT 2024/2025 PROGRAMMA GARE 1ª - 4ª giornata

1a GIORNATA

Venerdì 16 agosto 2024

ore 20.30 BRESCIA - PALERMO

Sabato 17 agosto 2024

ore 20.30 BARI – JUVE STABIA

ore 20.30 PISA – SPEZIA

ore 20.30 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 20.30 SÜDTIROL - MODENA

Domenica 18 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – SASSUOLO

ore 20.30 CESENA - CARRARESE

ore 20.30 COSENZA – CREMONESE

ore 20.30 FROSINONE - SAMPDORIA

ore 20.30 REGGIANA – MANTOVA 8

2a GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2024

ore 20.30 MODENA – BARI

Sabato 24 agosto 2024

ore 19.30 SÜDTIROL - SALERNITANA

ore 20.30 BRESCIA - CITTADELLA

ore 20.30 CREMONESE - CARRARESE

ore 20.30 PISA - PALERMO

ore 20.30 SAMPDORIA – REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO – CESENA

ore 20.30 SPEZIA – FROSINONE

Domenica 25 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA - COSENZA

3a GIORNATA

Martedì 27 agosto 2024

ore 20.30 BARI - SASSUOLO

ore 20.30 CARRARESE - SÜDTIROL

ore 20.30 CITTADELLA - PISA

ore 20.30 CREMONESE - PALERMO

ore 20.30 FROSINONE - MODENA

ore 20.30 REGGIANA – BRESCIA

ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

Mercoledì 28 agosto 2024

ore 20.30 CESENA – CATANZARO

ore 20.30 COSENZA - SPEZIA

ore 20.30 JUVE STABIA - MANTOVA

4a GIORNATA

Sabato 31 agosto 2024

ore 18.00 SAMPDORIA – BARI

ore 20.30 MODENA - CITTADELLA

ore 20.30 PISA - REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO - CREMONESE

ore 20.30 SÜDTIROL - BRESCIA

Domenica 1 ° settembre 2024

ore 20.30 CATANZARO - CARRARESE

ore 20.30 FROSINONE – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA - SALERNITANA

ore 20.30 PALERMO – COSENZA

ore 20.30 SPEZIA - CESENA