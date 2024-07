Salernitana, nove gol al Delfino Curi Pescara: Dia cala il poker Poker del senegalese nel primo test stagionale

Finisce 9-0 la prima uscita della Salernitana 2024-2025. La squadra di Giovanni Martusciello supera agevolmente il Delfino Curi Pescara a Rivisondoli. Mattatore del match Boulaye Dia, autore di quattro gol che potrebbero rappresentare un segnale incoraggiante in chiave mercato.

Doppietta per Kastanos mentre Valencia, Sfait, Simy hanno poi completato il conto.

Buone le sensazioni arrivate dal 4-2-3-1, inizialmente schierato con Sepe in porta, linea difensiva con Guccione, Bronn, Lovato, Njoh. In mezzo al campo Maggiore e Legowski. Poi Jimenez, Kastanos, Valencia alle spalle di Dia. Scatenato il senegalese nel 7-0 che chiude l'intervallo.

Nella ripresa girandola di cambi con spazio anche per un volitivo Tongya. Out Sambia, Ikwuemesi, Bradaric e Gentile, così come Lassana Coulibaly e Bonazzoli.