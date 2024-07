Salernitana, il Verona propone un maxi-scambio per Kastanos: "no" di Petrachi L’ipotesi non convince il ds granata

Trattativa in via di definizione da settimane ma che ancora fatica a trovare lo sbocco vincente. La Salernitana è pronta a dire addio a Grigoris Kastanos. Il cipriota, tra i migliori nella prima uscita amichevole con il Delfino Curi Pescara, freme dalla voglia di ritornare in serie A. Il club granata lo accontenterà, nel nome della parola data sia al procuratore che al Verona.

Gli scaligeri avevano impostato la trattativa nelle scorse settimane sulla base di un trasferimento sui 2 milioni di euro prima di provare a cambiare le carte in tavolo. Bocciata l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, i gialloblu hanno riprovato l’assalto con uno scambio inserendo come contropartite i cartellini di Lasagna e Kallon. Nomi però che al momento non stuzzicano Petrachi, fermo sulla richiesta di 2 milioni di euro. Si proverà però a trovare la quadra, con Kastanos che attende il via libera per il ritorno in serie A.