Salernitana, nuovo test amichevole: alle 17:30 sfida al Volos A Rivisondoli (ingresso gratuito) ci sarà una discreta cornice di pubblico

“Mi auguro di vedere già dei miglioramenti”. La speranza di Giovanni Martusciello è chiara. Per la sfida con gli ellenici del Volos, amichevole in programma alle ore 17:30 a Rivisondoli, il tecnico granata pretende una squadra con una condizione fisica migliore e soprattutto con un’identità ancora più chiara. Tutto nel nome degli ormai dieci giorni di lavoro improntati sulla forma fisica dei propri calciatori ma anche sul 4-2-3-1 che sarà il marchio di fabbrica della Salernitana del tecnico campano.

Per il secondo test precampionato, dinanzi ad una cornice di pubblico più numerosa rispetto alla precedente uscita con i dilettanti del Delfino Curi Pescara, Martusciello vuole continuare a studiare la sua rosa e capire, in attesa del mercato, chi potrà far parte del progetto Salernitana. Due gli undici testati ieri: da un lato Di Vico, Lovato, Bronn, Ferrari, Maggiore, Mamadou Coulibaly, Sfait, Kastanos, Valencia e Dia. Dall’altra Guccione, Motoc, Njoh, Legowski, Lassana, Iervolino, Bonazzoli, Tongya e Simy. Il portiere sarà ovviamente Sepe, almeno per il primo spezzone di gara.

Niente amichevole per Sambia, Gentile, Bradaric e Ikwuemesi. Per i calciatori c’è da fare i conti con diversi acciacchi fisici. Preoccupa soprattutto l’esterno francese: l’infortunio rischia di essere più lungo del previsto.