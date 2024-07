Salernitana, la rivelazione di Mertens: "E' stata un'opportunità" Le parole del belga certificano l'affare possibile

Dries Mertens e la Salernitana, una tentazione estiva vicina al concretizzarsi. Era l'estate del 2022, quando il belga svincolatosi del Napoli fu una pazza idea di Danilo Iervolino. Primi contatti, la volontà di restare in Italia e soprattutto di non separarsi dalla sua Napoli dopo esser diventato il bomber all-time del club Partenopeo.

"Dopo tanti anni col Napoli, non avevo voglia di giocare con un altro club di Serie A. Preferivo l’estero e ho scelto il Galatasaray per questo motivo. Fossi rimasto in Italia, sarei andato alla Salernitana, così potevo continuare a vivere a Napoli”. La battuta a La Gazzetta dello Sport lascia spazio alla fantasia e apre il periodo ipotetico: cosa sarebbe stato se...?