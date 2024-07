Salernitana, ecco Dalmonte: "Felice di questa opportunità" Arriva un colpo per il club granata

Nicola Dalmonte è un nuovo calciatore della Salernitana. L'esterno ha salutato il Vicenza e ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 2026. Le parole al sito ufficiale del club: "Sono molto contento e devo ringraziare la Salernitana che mi dà l'opportunità di tornare in serie B. Per me rappresenta una grande sfida, cercherò di ripagare la fiducia e di mettere a disposizione della squadra le mie potenzialità.

Nel 2020 sono stato vicino alla Salernitana, quando è arrivata la chiamata ho pensato subito a questa cosa. Mi stimola l'ambiente dell'Arechi, ora voglio togliermi tante soddisfazioni".