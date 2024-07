Salernitana, nuovo confronto fra Petrachi e Martusciello I due a colloquio sul terreno di gioco dopo l'allenamento

Prima l’allenamento pomeridiano, poi il faccia a faccia sul terreno di gioco di Rivisondoli. La Salernitana vuole sbloccare il mercato. Nella giornata odierna, il direttore sportivo granata ha raggiunto l’Abruzzo e ha fatto visita alla squadra. Subito dopo, al termine dell’allenamento, un faccia a faccia con l’allenatore Giovanni Martusciello.

Tema principale il mercato, argomento che tiene banco e che spaventa soprattutto la tifoseria granata. La necessità di poter rivoluzionare la rosa si fa giorno dopo giorno sempre più urgente, con Martusciello a tre settimane dal debutto stagionale in Coppa Italia che rischia di dover fare i conti con una squadra lontana da quella definitiva. Le cessioni di Dia, Lassana Coulibaly e degli altri big restano il punto di partenza per sbloccare le operazioni. Solo successivamente si lavorerà in entrata, con diverse ipotesi per quanto riguarda gli svincolati. Intanto si registra un nuovo faccia a faccia: la Salernitana s’interroga e pensa al mercato.