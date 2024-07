Salernitana, concluso il ritiro di Rivisondoli. Incontro Petrachi-Martusciello Tante le incognite nella valigia granata

La Salernitana saluta Rivisondoli. La squadra granata ha concluso ufficialmente questa la prima parte del ritiro precampionato, con l’ultimo allenamento terminato intorno alle ore 12:00 sul terreno di gioco del campo principale della località abruzzese. Oggi pomeriggio la squadra tornerà in città e godrà di due giorni di riposo prima di ripartire, questa volta per raggiungere Matera dove si terrà la seconda parte del romitaggio estivo.

Dopo l’allenamento odierno, ancora una volta Gianluca Petrachi e Giovanni Martusciello si sono guardati negli occhi e, vis a vis, hanno fatto il punto della situazione. Il nodo resta sempre il mercato in uscita che stenta però a decollare, con la Salernitana legata ancora a Dia, Coulibaly, Bradaric, Daniliuc, Bonazzoli, calciatori fuori dal progetto tecnico di Martusciello. L’incognita più grande è legata proprio dal ruolo di centravanti: Ikwuemesi è destinato al Leuven, Simy è obiettivo in Turchia, Mikael è in Brasile e cerca squadra. Insomma, la Salernitana rischia di ritrovarsi senza punte a poche settimane dall’inizio della stagione.