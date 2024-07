Salernitana, saluta Ikwuemesi: "Gonfierà le reti in Belgio" Il nigeriano passa al Leuven per 1,9 milioni di euro

Charles Ikwuemesi non è più un calciatore della Salernitana. L’attaccante nigeriano è un nuovo calciatore del Leuven. Il classe 2001 saluta per una cifra sui 2 milioni di euro e il 10 per cento della rivendita. Forte l’investimento del club fiammingo che ha dimostrato di credere molto nelle capacità dell’attaccante. “Parliamo di giovane giocatore con un enorme potenziale e margini di crescita – le parole dell’ad del Leuven, Frédéric Van den Steen -. Siamo molto contenti del suo arrivo, ma la cosa più importante è che il giocatore aveva molta fame di venire all’OH Leuven. Siamo certi che, con il supporto del nostro fantastico pubblico, presto farà tremare le reti”.

Sorride anche l’attaccante: “Questo è il club giusto per me. Darò tutto per questa maglia, perché qui mi sono sentito subito il benvenuto. Sono felice, sono stato accolto in un grande club. Il mio obiettivo è vincere partite e trofei, personalmente voglio segnare tanti gol”.