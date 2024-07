Salernitana, ecco il dato ufficiale della campagna abbonamenti Numeri in leggero aumento

Numeri in aumento. Salerno tende la mano alla sua Salernitana. Seppur il dato sia ancora fotografia della rabbia e della delusione di una tifoseria ferita dopo la retrocessione in serie B e l’incertezza per ciò che sarà del mercato, nelle ultime ore è cresciuto il dato dei voucher stagionali fin qui emessi.

Secondo l’ultimo dato fornito dal club, sono 651 gli abbonamenti staccati, con la quasi totalità in Curva Sud Siberiano. Cifre che non permettono di strappare un sorriso alla società ma che permettono però comunque di testimoniare la vicinanza alla squadra nonostante i nuvoloni neri che accompagnano la Bersagliera.