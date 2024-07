Salernitana, l’ipotesi Gabetti Sport non tramonta Nel mirino la presidenza pronta a rimanere vacante con il possibile passo indietro di Iervolino

Ore calde. Per il mercato ma anche per l’asset societario di una Salernitana alla ricerca d’identità. La certezza è una: Danilo Iervolino lascerà la Bersagliera prima dell’inizio della stagione. Sarà sempre lui il proprietario del club, in attesa di nuovi acquirenti e di una svolta al momento però lontana.

L’affare saltato con Brera Holdings ha cambiato le carte in tavola. Ora però si sondano nuove soluzioni. Uno di queste rimanda a Gabetti Sport. I contatti con la società di servizi che ha appena lasciato la Juve Stabia continuano. Nel mirino anche la possibile poltrona da presidente pronta a cambiare protagonista prima del campionato su ammissione di Iervolino. Ipotesi però che il club granata smentisce ma che lascia aperti tanti interrogativi.