Salernitana, riprende la preparazione: ritorna anche Daniliuc L'austriaco attende di conoscere il suo futuro

Un nuovo inizio. Dopo le quarantotto ore di riposo, la Salernitana ritorna a lavorare. Salutato Rivisondoli e saltata l’opzione Basilicata, la squadra granata si ritroverà alle ore 18:30 al Centro Sportivo Mary Rosy per continuare a realizzare il progetto tecnico del tandem Martusciello-Petrachi. Ci sarà spazio ancora per molti dei calciatori che hanno la valigia sul letto ormai da settimane: per Dia il futuro è tutto da scrivere, per Lovato, Maggiore, Bradaric, Bonazzoli e Coulibaly si aspettano offerte convincenti in attesa dell’addio.

Da questo pomeriggio inizierà anche la stagione 2024-2025 di Flavius Daniliuc. Il calciatore austriaco ha terminato il periodo di vacanze legato alla sua presenza agli Europei con l’Austria e ora è pronto a rimettersi in gioco. Per lui si aspettano però soluzioni di mercato. Il Salisburgo non lo ha riscattato per 5,5 milioni di euro e prova a strappare un accordo a cifre inferiori. Il Celtic resta alla finestra.