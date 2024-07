UFFICIALE - Salernitana, ecco Amatucci Nuovo arrivo in granata

La Salernitana chiude il suo primo colpo per la mediana. Dalla Fiorentina arriva in prestito Lorenzo Amatucci. La nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’04 Lorenzo Amatucci".

Per il centrocampista campione d'Europa con la nazionale Under 19 dunque una nuova avventura in serie B dopo l'esperienza con la Ternana, culminata con la retrocessione in serie C.