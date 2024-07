Salernitana, rebus corsie: Frabotta vicino al QPR, Ghiglione stop per infortunio Per Petrachi c'è da risolvere il nodo legato a Bradaric

Alla ricerca di una svolta. Gianluca Petrachi vuole accendere il mercato della Salernitana. Tra le necessità del direttore sportivo c'è l'urgenza di sistemare le corsie. Il rebus è legato soprattutto alla posizione di Domagoj Bradaric. Il terzino croato è in uscita dalla Salernitana ma al momento si registrano solo interessamenti dalla serie A e dalla Francia ma nessuna offerta convincente. A questo si aggiunge anche l'incertezza su Junior Sambia, calciatore alle prese con un infortunio ma in uscita.

Per rimpolpare le batterie delle due corsie Petrachi aveva messo nel mirino Gianluca Frabotta. L'esterno della Juventus però saluterà l'Italia. L'ex Cosenza è ad un passo dal QPR, con accordo per un triennale che mette fuorigioco la Salernitana. Uno degli obiettivi resta Paolo Ghiglione. Il calciatore della Cremonese però deve fare i conti con un infortunio al braccio: ieri il difensore è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura all’avambraccio destro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso il reparto di trumatologia della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Nel giro di una settimana – scrive la società grigiorossa – l’esterno classe 1997 potrà riprendere la preparazione.