Salernitana, suggestione olandese: spunta Velthiuis per la difesa A sorpresa, spunta lo stopper dello Sparta Rotterdam. Petrachi però deve lavorare sulle uscite

Un nome nuovo. La Salernitana deve fare i conti con una difesa fortemente rimaneggiata. Dopo gli addii di Fazio, Gyomber, Pirola, con Daniliuc, Bronn e Lovato con la valigia sul letto, per il ds Petrachi è tempo di trovare rinforzi per dare una fisionomia precisa alla squadra granata. Sull’uscio c’è lo juventino Riccio, pronto ad arrivare in prestito dal club bianconero dopo la sua esperienza al Modena. Nel mirino c’è anche lo svincolato Ferrari dopo il suo addio al Sassuolo.

Nelle ultime ore però, secondo il De Telegraaf, la Salernitana avrebbe tentato l’assalto per il difensore olandese Tijs Velthuis, stopper olandese classe 2002 in forza allo Sparta Rotterdam. Velthuis è un gigante di 187 centimetri, protagonista di 27 presenze in Eredivisie. Il club olandese apre all’addio così come il calciatore al trasferimento in Italia. Petrachi aspetta il via libera definitivo prima di affondare il colpo.