Salernitana, ecco Kallon: "Voglio ricambiare l'amore della piazza" L'esterno approda in Campania dopo una storia difficile: "Questa è una seconda opportunità"

Yayah Kallon si è presentato ai microfoni ufficiali della Salernitana. Dopo il debutto nell’amichevole con il Bari, ecco le prime parole dell’esterno: “Sono felice per il debutto con il Bari. Arrivo in una piazza in cui voglio fare bene e dove si respira grande amore per questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare.

La mia storia? Sono un ragazzo semplice con una storia triste alle mie spalle (a 14 anni è dovuto fuggire dalla Sierra Leone per evitare un destino tragico, scappando per mesi dal suo paese chiuso in un bagagliaio di un auto, nda). Ma ora sono qui per vincere e dare il mio contributo. La vita ti dà sempre seconde chance, bisogna sfruttare ogni occasione. Sappiamo che sarà un campionato difficile ma siamo qui per provare a dare il massimo in un gruppo molto affiatato.

Ho parlato a lungo con Bonazzoli prima di accettare perché eravamo stati compagni di squadra. Il mio ruolo? Mi piace agire da esterno, lavorare sulle fasce, saltare l’uomo e creare pericoli".