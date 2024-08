Salernitana, per Bonazzoli spunta la Cremonese. E l’Inter resta alla finestra Possibile scambio con Ghiglione. Ma c’è anche un’altra ipotesi

Un possibile addio questa volta non in serie A ma accettando il declassamento in serie B. Per Federico Bonazzoli sono ore decisive per il possibile addio alla Salernitana. Dopo gli interessamenti di Venezia, Cagliari e Parma senza però affondi, ora per il Pistolero arriva la proposta della Cremonese. I grigiorossi puntano alla serie A e cercano un bomber navigato. Bonazzoli andrebbe in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, con il nodo ingaggio da superare. La Salernitana apre all’addio e accetta col sorriso la pedina Paolo Ghiglione come contropartita: l’ex Genoa rappresenta l’usato sicuro sulle corsie, in un ruolo in cui Martusciello aspetta rinforzi.

Nelle ultime ore però, si è fatta avanti una pazza idea per l’entourage di Bonazzoli. L’Inter ha fatto un pensierino sul Pistolero. Come riporta il "Corriere dello Sport", il motivo è legato al suo passato nel settore giovanile nerazzurro che permetterebbe al calciatore di potersi legare all’Inter senza occupare posti in lista. Bonazzoli sarebbe la quinta punta alle spalle di Lautaro, Taremi, Thuram e Arnautovic ma sarebbe il coronamento di un sogno. Si vedrà.