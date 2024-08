Mercato Salernitana, Velthius ad un passo. Possibile asse con il Bari L'olandese attende il via libera. Piacciono due calciatori biancorossi. Falco va alla Carrarese

“Vorrei avere una parvenza di squadra da allenare”. Il grido d’allarme di Giovanni Martusciello nel post-Bari non è passato inosservato. Gianluca Petrachi ha deciso di spingere forte sull’acceleratore, iniziando a puntellare la rosa in attesa però di risolvere il rebus cessioni illustri (Dia, Coulibaly, Bradaric, Maggiore, Daniliuc) per mettere a segno colpi importanti. Tra i reparti in emergenza c’è la difesa, con l’arrivo alle porte del gigante olandese Tijs Velthuis, stopper olandese classe 2002 in forza allo Sparta Rotterdam. Affare impostato in prestito con diritto di riscatto e possibilità anche di obbligo di acquisizione del cartellino. In caso di semaforo verde, il calciatore arriverebbe in Italia già domani.

Restano da capire le posizioni di Bronn e Lovato, così come quella di Daniliuc con clausola da 5 milioni di euro che ha spaventato Salisburgo e Celtic. Una volta piazzate le uscite, si stringerà per il 2002 Riccio in prestito dalla Juventus. Resta nel mirino anche lo svincolato Ferrari.

In mezzo al campo, si attende il forcing dell’Udinese o Empoli per Lassana Coulibaly, così come quello del Cagliari per Maggiore. In caso di addio del ligure ai sardi, la Salernitana pensa a Di Pardo e a Pereiro come contropartite. Per la trequarti non toccherà a Falco accendere il gioco granata: l’ex Lecce è vicinissimo alla Carrarese. Per la mediana il primo nome resta quello di Maita, con Petrachi che corteggia dal Bari anche il trequartista Morachioli.