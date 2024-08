Salernitana, fumata bianca per lo scambio Bonazzoli-Ghiglione Scambio di documenti in corso. E il Sassuolo pensa a Lovato

Affare in dirittura. La Salernitana si appresta a salutare Federico Bonazzoli. Il Pistolero però non cambierà categoria. Il calciatore è pronto a diventare un nuovo tesserato della Cremonese. L’ambizione dei grigiorossi di diventare tra i protagonisti assoluti del prossimo campionato di serie B ha convinto la punta ad abbandonare la massima serie per fare la differenza a suon di gol in cadetteria. La Salernitana si libera di un ingaggio pesante e in cambio dell’ex Verona puntellerà le fasce con l’arrivo di Paolo Ghiglione. L’esterno classe 1997 permetterà di sistemare le corsie. Da valutare le sue condizioni fisiche legate all’intervento chirurgico per la riduzione della frattura all’avambraccio destro a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi.

Inoltre, la Salernitana lavora ancora sul fronte uscite. Nelle ultime ore c’è da registrare l’interessamento del Sassuolo per Matteo Lovato. Il difensore ex Under 21 è nel mirino dei neroverdi che vorrebbe il calciatore in prestito. La Salernitana aspetta e intanto porta avanti le trattative per l’olandese Tijs Velthuis e per lo juventino Alessandro Pio Riccio.