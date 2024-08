Salernitana, l'ex De Sanctis ripensa a Coulibaly. Per Dia si aspetta il Girona Gli iberici sono in Italia per affrontare il Napoli a Castel di Sangro

Una tentazione. Lassana Coulibaly resta con la valigia sul letto in attesa di dire addio alla Salernitana. La volontà del maliano è ormai chiara da settimane: dopo la retrocessione in serie B sarà addio con il club che tre estati fa lo aveva ingaggiato a parametro zero e ora vuole registrare una plusvalenza con il cartellino del maliano. Tre milioni di euro è la richiesta del club campano, con il ds Petrachi che al momento ha incassato gli interessamenti di Empoli, Udinese e Cagliari. Nelle ultime ore però anche l’ex ds granata e attuale uomo mercato del Palermo Morgan De Sanctis ha chiesto informazioni. Resta da capire se il calciatore però accetti la serie B seppur in un progetto ambizioso e con vista sulla promozione nel massimo campionato.

Altro nodo resta invece la posizione di Boulaye Dia. Martusciello lo sta schierando titolare nelle amichevoli, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. I gol possono essere medicina per sbloccare l’empasse che tiene bloccato anche il mercato granata. Dopo il passo indietro della Lazio e i timidi corteggiamenti dalla Premier League, ora Petrachi aspetta il Girona. Gli spagnoli hanno salutato Dovbyk e hanno inserito il senegalese nella short list per la caccia all’erede del panzer ucraino. La Salernitana chiede 12 milioni di euro, con il club iberico a Castel di Sangro oggi per l’amichevole con il Napoli.