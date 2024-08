Salernitana, prove generali di debutto: alle 17:30 il test con il Picerno Allenamento congiunto con la squadra di serie C al Mary Rosy. Tante defezioni per Martusciello

Prove generali in vista dell’esordio stagionale con lo Spezia. La Salernitana intensifica la sua preparazione in vista della Coppa Italia. Dopo il pari con il Bari, questo pomeriggio nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy la squadra granata affronterà il Picerno in un allenamento congiunto. Fischio d’inizio alle ore 17:30 per un test probante per gli uomini di Giovanni Martusciello, pronto a tastare il polso di una squadra ancora lontana dalla sua forma definitiva.

Per il tecnico granata c’è da fare i conti soprattutto con l’emergenza sulla trequarti a causa dell’indisponibilità sia di Tongya che di Dalmonte. Per il primo si prova il recupero per il debutto con il Cittadella in campionato, per il secondo invece bisognerà aspettare la prossima pausa per le nazionali di inizio settembre. Al test odierno non prenderanno parte Bradaric, Maggiore e Sambia, fermati dai rispettivi problemi fisici e soprattutto in attesa di conoscere il proprio destino di mercato.