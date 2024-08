Salernitana, caccia ad un nuovo esterno: spunta un ex Verona Diverse idee per i granata, alle prese con gli infortuni di Tongya e Dalmonte

Gli infortuni di Tongya e Dalmonte hanno aperto la prima emergenza per la Salernitana di Giovanni Martusciello. Se per lo scuola Juventus ci sono speranze per un ritorno per il debutto con il Cittadella, per Dalmonte invece ci sarà da restare ai box fino alla prossima sosta per le nazionali di settembre. Il club granata testa Valencia, Kallon e soprattutto studia da vicino la crescita di Sfait. Ma dal mercato potrebbe arrivare un nuovo innesto di qualità.

La Cremonese apre all’addio di Cesar Falletti. L’uruguaiano rappresenta la carta d’esperienza e di caratura per illuminare il gioco granata. Dal Cagliari invece è in uscita Gaston Pereiro. Il Bari era pronto a chiudere l’affare con il fantasista prima di fare un passo indietro sulla richiesta d’ingaggio del calciatore reduce dall’esperienza alla Ternana. Dal mercato degli svincolati arriva l’ultima idea: Jordi Mboula. Il classe 1999 si è senza contratto dopo la stagione vissuta fra Verona e Racing Santander. Le prossime ore potrebbero essere decisive.