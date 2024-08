Salernitana, vittoria di misura sul Picerno: decide Valencia Il cileno realizza il gol vittoria. Tante assenze per i granata

Un gol per portare a casa l’allenamento congiunto. La Salernitana supera il Picerno 1-0 nell’allenamento congiunto disputato al Centro Sportivo Mary Rosy. Decide il gol di Valencia nel cuore del primo tempo. Squadra rimaneggiata per Martusciello, alle prese con le defezioni di Sepe, Maggiore, Coulibaly M., Simy e Bronn, oltre a Dalmonte, Tongya e Sambia che proseguono il loro recupero dai rispettivi infortuni.

Prove di 4-3-3 per Martusciello, con la Salernitana schierata con Fiorillo in porta, Gentile, Daniliuc, Lovato e Njoh nel pacchetto arretrato. In mezzo al campo Amatucci in regia con Legowski e Lassana Coulibaly, davanti Dia a guidare il tridente con Sfait e Valencia ai suoi lati. La Salernitana fa la partita, manca il gol con Legowski e Dia prima di trovare il vantaggio con Valencia, abile a superare il portiere avversario con un pallonetto. Girandola di cambi nel finale con il Picerno che manca il pari con una doppia occasione.