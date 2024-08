Spezia, esonerato il responsabile dell'area tecnica Macia La gestione dell'area sportiva sarà seguita dalla proprietà

Terremoto societario in casa Spezia a otto giorni dal debutto in Coppa Italia con la Salernitana. Con una nota ufficiale "Spezia Calcio comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con il Chief Football Officer, Eduardo Macia. Il Club conferma pertanto che la gestione dell’area tecnico-sportiva continuerà a essere organizzata come indicato nel comunicato ufficiale del 27 luglio scorso".

Come anticipato nella nota a cui si fa riferimento, "sino all’assunzione di nuove, diverse determinazioni, la gestione dell’area tecnico-sportiva sarà seguita direttamente dalla proprietà, in persona del Presidente Philip Raymond Platek, Jr, dall’Amministratore Delegato Andrea Gazzoli e dal Direttore Sportivo Stefano Melissano".