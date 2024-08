Salernitana, porte girevoli in difesa: arriva Velthuis, saluta Lovato Il gigante olandese in giornata in città. Lovato va al Sassuolo

Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il mantra del mercato della Salernitana è chiaro ormai da settimane. Nelle prossime ore, il club granata si appresta a cambiare volto alla propria difesa. A salutare sarà Matteo Lovato. Il difensore ex under 21 azzurra è virtualmente un nuovo calciatore del Sassuolo. Affare definito con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Salernitana si libera di un calciatore valutato 11 milioni di euro due estati fa nell’operazione Ederson-Atalanta ma soprattutto risparmia 1,3 milioni di euro lordi d’ingaggio.

Per Lovato che saluta, oggi è atteso in città Tijs Velthuis, gigante olandese in arrivo in prestito con diritto di riscatto sui 400mila euro dallo Sparta Rotterdam. Opzione pronta a diventare obbligo in caso di presenza in più delle metà delle partite stagionali. Il difensore inizierà ad allenarsi mercoledì con il gruppo allenato da Giovanni Martusciello e sarà disponibile per la sfida di Coppa Italia con il Sassuolo.