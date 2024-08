Salernitana, Breda avverte: "Non sottovalutare la B, si ricrei il clima giusto" Il tecnico ospite di Punto di Vista: "Martusciello e Petrachi stanno lavorando con grande passione"

“Sono dieci anni che alleno in serie B e so quanto sia difficile questa categoria, bisogna stare attenti a non sottovalutarla e affrontarla nel modo giusto”. Lo ha detto Roberto Breda, allenatore ed ex bandiera della Salernitana, intervenendo nel corso di “Punto di Vista”, la rubrica di Ottochannel a cura del direttore Pierluigi Melillo. Il tecnico trevigiano, in collegamento da New York dove ha preso parte ad un'iniziativa con il gruppo Iovine, ha commentato il momento attraversato dalla Salernitana che, dopo la retrocessione in serie B, si è ritrovata a ripartire tra mille difficoltà e in un clima decisamente sfavorevole. “C'è tanto pessimismo - ha ammesso Breda - però tante volte quando l'ambiente ha questi stati d'animo, non è detto per forza che sia un'annata negativa. Vedo il ds e l'allenatore lavorare con tanta passone e con la voglia di far bene, non è escluso che possa essere una stagione importante. Bisogna sicuramente cancellare quello che è successo l'anno scorso, ricrerare il clima giusto con i tifosi. Salerno – ha concluso Breda - è una piazza che non vede l'ora di appassionarsi alla propria squadra. C'è ancora un po' di tempo per lavorare sul mercato e completare la rosa. Credo che ci siano tutti i presupposti per far bene e per risollevarsi”.