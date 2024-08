Salernitana, Coulibaly in uscita: due obiettivi per la mediana Il centrocampista piace al Lecce, Petrachi prova ad accelerare

Sistemata la difesa con l’arrivo di Velthuis e con il baby Riccio sull’uscio ormai da settimane, la Salernitana ora concentrerà i suoi sforzi per la mediana. Ieri è emersa con forza l’ipotesi Lecce per Lassana Coulibaly. I salentini pensano al maliano ma provano ad ottenere uno sconto sulla richiesta del club granata di 3 milioni di euro. Cifra che aveva spaventato anche Empoli, Udinese e Cagliari. L’unico club pronto a versarli sarebbe stato il Palermo dell’ex De Sanctis ma il calciatore vuole restare in serie A.

L’uscita dell’africano permetterebbe al ds Petrachi di poter affondare il colpo per due centrocampisti. In pole position c’è il romanista Darboe, con la Salernitana che si è inserita nella trattativa tra i capitolini e il Frosinone e ora spinge per un accordo. Sullo sfondo anche il barese Maita, fuori dai piani tecnici dei galletti e con il ds Petrachi pronto all’affondo.