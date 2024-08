Salernitana, senti Lasagna: "Ho avuto diverse offerte in B, ora penso al Bari" La punta corteggiata dai granata: "Ora penso ai biancorossi. Test con la Salernitana probante"

Un obiettivo granata prima dell’arrivo al Bari. Kevin Lasagna è stato nome in orbita Salernitana. Nel corso dell’estenuante trattativa che ha portato Grigoris Kastanos al Verona, gli scaligeri avevano provato ad inserire nello scambio anche il cartellino di Kevin Lasagna. La punta, sondata già nella scorsa finestra invernale, era stata valutata dal ds Petrachi prima di virare su Yayah Kallon.

Lasagna non ha perso tempo e ha subito fatto male alla Salernitana nell’amichevole di settimana scorsa terminata 1-1. “Ci sono state diverse situazioni che mi erano state prospettate in serie B – l’ammissione della punta in conferenza stampa -. Le ho prese in considerazione ma poi mi è arrivata la proposta del Bari e ho deciso di prendere questa scelta. Credo ci sono qualità per fare bene”. Lasagna ha poi analizzato anche l’amichevole con la Salernitana disputata al San Nicola: “Abbiamo affrontato un ottimo test, contro una squadra forte come la Salernitana e successivamente come il Frosinone. Abbiamo messo minuti reali nelle gambe”.