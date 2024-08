Salernitana-Spezia, prevendita fiacca: pochi biglietti venduti Si preannuncia un Arechi per pochi intimi

Non si accende la prevendita per Salernitana-Spezia. La società ha comunicato il primo dato dopo l’inizio nel pomeriggio della corsa al tagliando per la sfida di Coppa Italia. Sono appena 750 i tagliandi fin qui staccati per il match in programma lunedì sera all’Arechi.

Numeri tutt’altro che da capogiro, con il Principe degli Stadi che avrà il settore Distinti chiuso come comunicato ieri dal club granata. Il Gos ha aperto il settore ospiti ma dalla Liguria sono attesi una cinquantina di tifosi. Incremento negli abbonamenti: sono 3326 i voucher stagionali sottoscritti. Per i carnet staccati oggi non ci sarà possibilità di poter usufruire della promo abbonati per la sfida con lo Spezia.