Salernitana, indizi social sulla nuova maglia. In tre out con lo Spezia Grande curiosità per la nuova divisa casalinga. Seduta mattutina anti-Spezia

Un 9 e un 8 divisi da una linea bianca. Lo sfondo nero e i numeri in granata. Un lancio social che ha acceso la curiosità nei tifosi della Salernitana. Indizi sulla nuova divisa da gioco pronta a debuttare lunedì sera nella sfida di Coppa Italia con lo Spezia. L'estate turbolenta ha rallentato anche il lancio delle varie linee da gioco, con lo sponsor tecnico che al momento ha messo in vendita sui propri canali i kit allenamento mostrati nel ritiro di Rivisondoli. Servirà aspettare domani, anche per conoscere i numeri di maglia che i calciatori sceglieranno: la Salernitana comunicherà l'elenco dei calciatori disponibili alla Lega Serie A.

Grande curiosità soprattutto per capire quali saranno le scelte dei senatori e dei nuovi. Questa mattina la squadra ha lavorato di buon mattino per evitare il caldo torrido di Pontecagnano Faiano. Martusciello dovrà rinunciare a Tongya, Dalmonte e Sambia: tutti e tre sono alle prese con i rispettivi problemi fisici e non ci saranno lunedì sera. In forse anche Ferrari, messo ko dalla febbre. Domani allenamento al pomeriggio.