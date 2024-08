FOTO – Salernitana, ecco la maglia ufficiale: ritornano le righe L'annuncio del club sui social: maglia in vendita da domani

L’attesa è finalmente finita. A pochi giorni dal debutto con il Cittadella, la Salernitana ha ufficialmente presentato attraverso i propri canali social il nuovo kit casalingo per la stagione 2024-2025. Tante le curiosità della nuova maglia firmata Zeus: dal ritorno delle righe strette bianche che si fondono con il colore granata al ritorno del girocollo a differenza del colletto con bottoncini scelti per la scorsa stagione. La divisa ricorda molto quella già indossata in un amichevole con lo Jenbach dell'estate 2022.

Come comunicato dal club, da domani il nuovo home kit 2024/25 è disponibile negli store ufficiali e sull’e-commerce granata. Attesa per i prezzi. Intanto, la Salernitana conosce il suo nuovo abito casalingo.