Salernitana, destino segnato per i due Coulibaly: si lavora per l’addio Per i due centrocampisti si cercano soluzioni

Rivoluzione in tutti i settori. La Salernitana non arresta il suo lavoro in sede di calciomercato, alle prese con lo sfoltimento di una rosa tutta da definire. C’è necessità di cessioni importanti per far quadrare i conti, monetizzare e tentare l’assalto a nuovi calciatori. Sull’uscio ci sono sia Lassana che Mamadou Coulibaly. Sia per il maliano che per il senegalese l’esperienza in granata è ai titoli di coda.

Per Lassana Coulibaly in pole position c’è il Lecce. Il club salentino ha mosso passi concreti con l’entourage del calciatore, strappando il sì del maliano ad un possibile trasferimento in Salento. La Salernitana chiede 3 milioni di euro, i giallorossi non si spingono oltre il milione di euro. Si lavora ai fianchi, con i salentini però che hanno messo la freccia e staccata la concorrenza di Empoli, Cagliari e Palermo.

Sperava in una riconferma Mamadou Coulibaly. Il mediano senegalese è ritornato dal prestito al Palermo che non ha sfruttato l’opzione di riscatto. Il calciatore è in scadenza nel giugno 2025 ma non rientra nei piani di Martusciello. La Salernitana lavora per trovare una soluzione così come l’entourage del calciatore. Possibile una nuova esperienza in serie B.