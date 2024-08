Salernitana, ora le suggestioni per l’attacco: piacciono Verde e Lapadula Dopo le cessioni, il ds Petrachi punta a rinforzare il reparto offensivo

Prima le uscite, poi i ritocchi all’organico. La Salernitana aspetta il via libera per nuove pesanti cessioni. Il riferimento è a Dia, Daniliuc e Lassana Coulibaly, ormai pronti a salutare. Il ds Petrachi aspetta il semaforo verde per completare la missione di snellire il monte ingaggi e sfruttare parte del tesoretto per nuovi movimenti in entrata. Soprattutto in attacco, reparto che, con la cessione di Dia, si affida sui soli Simy e Valencia. Serve un centravanti navigato, con l’identikit che da settimane riconduce a Gianluca Lapadula. L’attaccante paraguaiano è in uscita dal Cagliari, era virtualmente del Pisa prima del dietrofront dei toscani. Così la Salernitana ha riaperto la porta alla clamorosa suggestione di mercato, seppur ci sia da fare i conti con i costi esosi dell’operazione. Subito dietro l’opzione Favilli, così come Destro e La Mantia.

Per la trequarti invece, il nome più caldo è quello di Daniele Verde. L’esterno è in uscita dallo Spezia, prossimo avversario della squadra granata in Coppa Italia. La Salernitana spinge per un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo. Il calciatore ha già dato il suo ok alla soluzione campana, dopo aver sfiorato più volte i granata negli ultimi anni.