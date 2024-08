Salernitana, sorpresa per gli esterni: ecco Braaf dal Verona Affare in prestito dal club gialloblu

Un nuovo arrivo. La Salernitana puntella le corsie esterne con l'arrivo di Jayden Braaf. L'ala, olandese di 21 anni con esperienze nelle varie selezioni Under degli orange, è vicinissimo al club granata. La Bersagliera lo preleverà in prestito con diritto di riscatto dall'Hellas Verona, come riporta Sky Sport. Per Braaf, arrivato lo scorso anno dal Borussia Dortmund, sarebbe la seconda avventura italiana. La scorsa stagione, dopo il semestre con il club scaligero, ci fu l'accordo con il Fortuna Sittard in Olanda. Ora l'accelerazione di Petrachi, con la Salernitana che spera di averlo a disposizione già nelle prossime ore.