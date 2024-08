Salernitana, la Curva Sud Siberiano a Iervolino: "Chiudi gli accordi e vai via" "Salerno è stanca di attese. Ora è il momento di andare"

Danilo Iervolino ancora una volta sotto attacco della Curva Sud Siberiano. Dopo gli striscioni esposti nei giorni scorsi in città, ora i gruppi organizzati si sono affidati ad una nota durissima.

"Iervolino Vattene,

È il grido unanime di un'intera città che non accetta più compromessi. La Salernitana merita rispetto e un futuro degno della sua storia, senza ripicche e teatrini di chi da tempo ha dimostrato di non capire i sentimenti e le emozioni di questo mondo scappando alla prima difficoltà.Questo non è il momento di negoziare, ma di prendere atto della volontà di una piazza che ha parlato chiaro. Ora è il momento di agire: Iervolino, è il momento di andare via. Salerno è stanca di attese, promesse non mantenute e ambiguità. La città intera non ti vuole. Abbassa le pretese, chiudi le intese e vattene a quel paese

Curva Sud Siberiano Salerno"