Salernitana, ultima da presidente per Iervolino? Si stringe per la cessione Il patron assente all'Arechi. Si prova a chiudere la partita con gli investitori

Prima lo Spezia, poi la decisione sul futuro. Danilo Iervolino e la Salernitana sono lì, fianco a fianco, in attesa di capire quali saranno i rispettivi destini. L’imprenditore di Palma Campania aveva annunciato nello scorso luglio di esser pronto a fare un passo indietro e lasciare ogni incarico dirigenziale. Niente più nomina di presidente ma pur sempre finanziatore unico di un progetto che ora aspetta di capire quale sarà la direzione da percorrere.

Iervolino non sarà presente all’Arechi questa sera, in un ambiente in cui nelle scorse ore è stato affisso uno striscione molto duro. Con lui mancheranno anche l’amministratore delegato Maurizio Milan e diversi personaggi che hanno segnato la vita societaria del club nell’ultimo biennio. Sugli spalti invece ci sarà Ferdinando Elefante, uomo della Gabetti Sport, società di servizi che attende il semaforo verde per entrare all’interno del pianeta Salernitana. Tutto è legato al Cda, inizialmente programmato entro il prossimo 16 agosto, giorno nel quale Iervolino dovrebbe dire addio al ruolo di presidente e lasciare la poltrona a Roberto Busso, ad del gruppo Gabetti.

Manca però l’ufficialità della convocazione. Tutto legato anche all’evoluzione degli interessamenti arrivati per un’eventuale passaggio di quote societarie. Sono tre gli investitori interessati, con fase di analisi dei conti già in corso. Che possa arrivare un’accelerata a stretto giro? Possibile, seppur l’attuale governance abbia più volte ripetuto di voler affidare la Bersagliera nelle mani di una nuova proprietà solida ed ambiziosa.