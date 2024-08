Salernitana, assist ai tifosi: botteghini riaperti all’Arechi per tre giorni Oggi i biglietti per Salernitana-Spezia. Da domani invece si sottoscriveranno gli abbonamenti

Un supporto ai tifosi per stare vicini alla Salernitana. Il club granata ha annunciato con una nota stampa che, dalle 15 alle 18 di oggi, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto per rendere possibile l’acquisto dei biglietti per la gara di questa sera tra Salernitana e Spezia (ore 20:45), valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Nelle giornate di domani e di mercoledì 14 agosto, inoltre, il botteghino numero 1 sarà aperto al pubblico per le sottoscrizioni degli abbonamenti per diversamente abili, i “family pack” e quelli che prevedono l’opzione di finanziamento in collaborazione con Banca Sella. Le operazioni saranno possibili al mattino dalle 10 alle 13 e di pomeriggio dalle 15 alle 17 in entrambi i giorni.