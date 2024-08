Salernitana, accelerata per Soriano: si allenerà con la squadra Il centrocampista in prova con il club granata

Un nome altisonante per il centrocampo. E un periodo di prova per capire se potrà essere a disposizione della Salernitana. Roberto Soriano è l’ultima idea del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il calciatore è attualmente svincolato, reduce da un anno di stop dopo la lunga avventura al Bologna. Negli scorsi mesi ha superato diversi problemi alla caviglia, ora è pronto a rimettersi in gioco. Fu idea anche dello scorso mercato invernale. Ora la Salernitana lo valuterà in questa settimana, permettendo al calciatore di potersi allenare con la squadra di Martusciello. Poi la decisione sulla possibilità di sottoporgli un contratto e ingaggiarlo per la stagione ai nastri di partenza. Da suggestione a possibilità concreta: la Salernitana pensa a Soriano.